Ломаченко остался на 3-м месте в рейтинге Ring независимо от весовых категорий

11:21, 14 декабря 2017
Бокс
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В Тор-3 самого престижного рейтинга мира не произошло изменений.

Василий Ломаченко стал вторым действующим украинским чемпионом мира после Владимира Кличко / К2

Самый авторитетный в мире бокса журнал The Ring обновил рейтинг вне зависимости от весовых категорий, где украинец Василий Ломаченко остался на 3-м месте, сообщает официальный сайт издания

Победа Ломаченко над кубинским боксером Гильермо Ригондо не повлияла на место украинского боксера в рейтинге. В сумме, на данный момент в рейтинге он находится уже 80 недель.

Украинец, как и ранее, уступает лидеру рейтинга чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину из Казахстана и экс-абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Теренсу Кроуфорду из США.

Недавний соперник Ломаченко кубинец Ригондо, напротив, опустился с 4-го на 9-е место.  

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Теги: #бокс Ломаченко рейтинг#The Ring рейтинг Ломаченко 3-е место