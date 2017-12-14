Ломаченко остался на 3-м месте в рейтинге Ring независимо от весовых категорий
11:21, 14 декабря 2017Бокс
666
В Тор-3 самого престижного рейтинга мира не произошло изменений.
Василий Ломаченко сохранил 3-е место в самом престижном боксерском рейтинге в мире / К2
Самый авторитетный в мире бокса журнал The Ring обновил рейтинг вне зависимости от весовых категорий, где украинец Василий Ломаченко остался на 3-м месте, сообщает официальный сайт издания.
Победа Ломаченко над кубинским боксером Гильермо Ригондо не повлияла на место украинского боксера в рейтинге. В сумме, на данный момент в рейтинге он находится уже 80 недель.
Украинец, как и ранее, уступает лидеру рейтинга чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину из Казахстана и экс-абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Теренсу Кроуфорду из США.
Недавний соперник Ломаченко кубинец Ригондо, напротив, опустился с 4-го на 9-е место.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter