Ломаченко остался на 3-м месте в рейтинге Ring независимо от весовых категорий

Самый авторитетный в мире бокса журнал The Ring обновил рейтинг вне зависимости от весовых категорий, где украинец Василий Ломаченко остался на 3-м месте, сообщает официальный сайт издания.

Победа Ломаченко над кубинским боксером Гильермо Ригондо не повлияла на место украинского боксера в рейтинге. В сумме, на данный момент в рейтинге он находится уже 80 недель.

Украинец, как и ранее, уступает лидеру рейтинга чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину из Казахстана и экс-абсолютному чемпиону мира в первом полусреднем весе Теренсу Кроуфорду из США.

Недавний соперник Ломаченко кубинец Ригондо, напротив, опустился с 4-го на 9-е место.