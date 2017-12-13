Усик в интервью #FootballHub: кто определил, что футбол - вид спорта №1 в Украине? (видео)

Украинский боксер, олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Александр Усик стал гостем рубрики "What's up" в рамках популярного проекта #FootballHub.

В интервью журналисту Владимиру Кобелькову известный спортсмен рассказал о том, как занимался футболом, за какую футбольную команду он болеет и почему считает бокс, а не футбол спортом номер один в Украине.

"В 15 лет я мог стать футболистом, но не стал. В семье не было денег, чтобы оплачивать тренировки, поездки, форму, ездить каждый день на тренировку туда и обратно. Такой суммы не было у родителей, чтобы платить, а бокс был бесплатный.

Читайте такжеУсик назвал город, в котором состоится его поединок с БриедисомБыло обидно. Я хотел играть! Я в основе играл всегда - на позиции левого полузащитника, даже на замене не сидел. Постоянно играл весь матч, меня не меняли. Так сложилось, и я ни капельки не жалею, что так получилось. Потому что это великий вид спорта – бокс. Я обрёл очень много близких друзей. За счет этого вида спорта я достаточно рано вырос. Я в 15 лет пошел в бокс, а уже в 16-17 начал сам зарабатывать".

По мнению Усика, именно бокс, а не футбол является спортом номер один в Украине.

"Кто определил, что спорт №1 у нас в стране - это футбол? Я не знаю, кто это сказал. Наверное, какой-то футболист. Мы можем просто взять по Олимпиаде. У нас на Олимпиаду сборная Украины по боксу повезла 7 человек. А медали привезли пятеро из них. Сборная Украины по футболу медали откуда-то привозила? Да, в футболе у нас три "Золотых мяча". Но в боксе - четыре олимпийских золота: Кличко, дважды Ломаченко и Усик".

Отвечая на вопрос о своих футбольных пристрастиях, Александр Усик признался:

"За "Динамо" давно болею, очень давно. 2001-й или 2002 год, "Таврия" играла с "Динамо" в Симферополе, я играл за "Таврию" (за юношескую команду), но болел за "Динамо". Мне еще ребята говорили: «А чё ты, типа, не за своих?» А мне эта команда нравится, я за нее болею. Мне очень нравился Шева, Ребров. Мне безумно нравилась их игра. "Динамо" – это команда с большим именем, историческая команда".

Усик признался, что в последний раз был на стадионе на игре Украина - Хорватия в октябре этого года.

"Я на сборную ходил с хорватами. Первый тайм вообще хорошо сыграли! А второй, такое ощущение, что расслабились. Ребята рядом (на трибуне) сидели, и один говорит: пойди к ребятам в раздевалку, пообщайся! Тайм закончился, мы ушли покушать, вернулись, началась игра. Они минут 10 отыграли, этот парень оборачивается на меня: "А ты точно к нашим ходил? Мне кажется, ты ходил к хорватам".