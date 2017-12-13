Ломаченко о следующем сопернике: мне нужно громкое имя, я готов

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился планами на будущее, сообщает SportArena со ссылкой на BoxingScene.

Ломаченко начал 2017 год с досрочной победы над Джейсоном Соса, затем вынудил сдаться Мигеля Марриагу, а на прошлой неделе победил двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо.

«Считаю ли я себя лучшим боксером года? Нет. У меня три победы, но они не значительные. Для меня победа над Ригондо не очень важна, потому что он не из моей весовой категории, он не моих габаритов. Это не большая победа для меня. Возможно, она является таковой для фанатов бокса, но не для меня.

Читайте такжеЛомаченко получил приз лучшему боксеру года имени Мухаммеда Али Я хочу большой. Мне нужно громкое имя. Вы знаете, что я готов на все. Я готов», — заявил Ломаченко.

Василий Ломаченко в 2018 году планирует перейти в легкий вес и провести бой с одним из чемпионов. Потенциальными соперниками украинца считаются обладатель титула WBA Хорхе Линарес и чемпион WBC Майки Гарсия.