Медобследование не показало у Ригондо перелома руки в титульном бою с Ломаченко

Медицинское обследование, на которое кубинец Гильермо Ригондо отправился сразу после поединка против Василия Ломаченко, не показало никакого перелома или трещины у проигравшего бой боксера, сообщает Isport со ссылкой на ESPN.

"Перелома нет, есть сильный ушиб левой руки", - сообщает ESPN.

В ночь на воскресенье по киевскому времени Гильермо Ригондо отказался от продолжения боя против Василий Ломаченко после шестого раунда, сославшись на боли в левой руке.

За шесть раундов боя против украинца Ригондо сумел донести до цели лишь 15 ударов: 10 джебов и 5 силовых.

Как собщал УНИАН, Василий Ломаченко уверенно победил Гильермо Ригондо. После боя Ломаченко сказал, что их бой с Ригондо пять лет назад был бы интереснее.