Британскому экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри разрешили вернуться в бокс

Британское антидопинговое агентство (UKAD) разрешило вернуться в бокс Тайсону Фьюри (25-0, 18 КО), сообщает SportArena со ссылкой на ВВС.

Ранее Фьюри угодил в допинг-скандал: он попался на применении запрещенных препаратов и был лишен всех свох чемпионских титулов.

Сам Фьюри был временно отстранен от соревнований, после чего начались его судебные тяжбы с Британским антидопинговым агентством (UKAD). Одновременно Британский совет по контрою за боксом (BBBofC) отобрал у Фьюри лицензию.

Читайте такжеСкандально известному боксеоу Тайсону Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификацияТем не менее, недавно Фьюри заявил о своем желании вернуться в бокс в 2018 году и провести ряд громких боев. Сегодня Фьюри получил разрешение на возвращение в спорт.

Британец пошел на компромисс с UKAD и согласился задним числом получить 2-летнюю дисквалификацию. Это позволит Фьюри вернуться в бокс в 2018 году, если BBBofC согласится вернуть ему лицензию.

Среди возможных будущих соперников Фьюри фигурируют имена действующего чемпиона мира Энтони Джошуа и Тони Беллью.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри сенсационно победил Владимира Кличко в Дюссельдорфе и завладел титулами чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Однако в ранге нового короля тяжелого веса сканадльный британец продержался недолго. Сначала IBF лишила его титула за отказ провести обязательую защиту против Вячеслава Глазкова.