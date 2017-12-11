Украинский боксер Гвоздик поборется за титул чемпиона мира WBC на специальном турнире

Всемирный боксерский совет (WBC) планирует устроить мини турнир среди полутяжеловесов для определения чемпиона мира, сообщает RingPolska.

Одним из участников является украинский боксер Александр Гвоздик, который, таким образом, получит шанс побороться за звание чемпиона мира.

WBC определила четырех претендентов на титул. Действующий обладатель пояса Адонис Стивенсон должен будет встретиться с экс-чемпионом WBA Super Баду Джеком. Во втором полуфинале встретятся украинец Александр Гвоздик с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Финал этого мини-турнира должен пройти в июне 2018 года. Поединок Гвоздик – Альварес, по информации источника, состоится 16 февраля в Рино, США, штат Невада.