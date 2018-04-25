Ломаченко - Ригондо: историческая встреча Олимпийских чемпионов

На счету Гильермо Ригондо, по прозвищу «Шакал»: золото Олимпиады 2000 и 2004, более 400 боев на любительском уровне при всего 8 поражениях, 17 профессиональных поединков, все из которых стали победными (11 нокаутов). К тому же, Риго некоторое время выполнял роль спарринг-партнера Конора МакГрегора при подготовке к бою с Флойдом Мейвезером (некоторые даже говорят, что ирландец побывал в нокауте, потому и уволил Гильермо). Все эти факты указывают лишь на одно – огромный опыт и мастерство кубинца. Однако, Ломаченко совсем не уступает по статистике: также два золота на Олимпиаде (2008, 2012), также более 400 любительских боев при лишь одном (!) поражении, и немногим меньше боев профессиональных – 10, в которых при сомнительном судействе Василий не одержал победу лишь однажды.

Учитывая класс бойцов, складывается впечатление, что нас ожидает поистине интереснейшая боксерская дуэль. Как отмечает Александр Усик в одном из своих последних интервью, у обоих парней есть хорошая скорость и техника, поэтому спрогнозировать ход поединка невозможно, все может решить один случай, один удар. Примерно той же позиции придерживается и Рой Джонс: «На бумаге это лучший поединок, что я видел. Нельзя найти двух лучших бойцов, которых можно поставить друг против друга».

Если проанализировать мнения экспертов, а также именитых спортсменов, Ломаченко окажется фаворитом грядущего действия. Более того, практически никто не верит в победу Ригондо. Скорее всего, такие прогнозы связаны з разницей в возрасте чемпионов. Если «украинскому воину» на момент боя будет всего 29 лет, а кубинцу – 37. Майк Тайсон, в свою очередь, не стал скрывать своей симпатии к Василию: «Ригондо фантастический боксер, но Ломаченко еще более фантастичен. Он находится в самом расцвете своей карьеры и, думаю, победит Ригондо»,

Стоит обратить внимание и на то, что, выходя на ринг «Шакал» не рискует ничем, поскольку единственный пояс, которым он нынче владеет, достался ему в категории до 53,3 кг. В то время, как «Хай-Тек», в случае своего поражения, готов пожертвовать титулом чемпиона мира по версии WBO. Но украинец, судя по всему, совершенно не переживает по этому поводу, ведь еще летом, когда мог состоятся этот бой, украинский спортсмен предлагал потенциальному сопернику поставить на кон все заработанные деньги: «Знаешь, давай сделаем так: соберем бабки, которые получаю я, и которые получаешь ты, и поставим на кон. Кто выигрывает – забирает все. Вот мое предложение».

Вопрос о проведении поединка был у всех на слуху, поскольку Ригондо делал все для того, чтобы спровоцировать украинца на бой. Фанатам запомнились сатирические картинки, которые время от времени Гильермо выкладывал на своих страницах в социальных сетях. Но, пожалуй, наиболее резонансным стало фото мобильного телефона с торчащим из него гвоздем. Тогда кубинец написал: «Это то, что я сделаю с «Хай-Теком». На все эти комичные картинки Василий не отвечал, сказав лишь, что «спросит с Ригондо в ринге за каждый пост».

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Еще одним преимуществом Василия, кроме возраста, является рост и вес. Как уже было сказано, Ригондо привык драться в иной категории – до 53 кг. Специально для этого боя кубинец набрал еще несколько килограмм. Однако, Ломаченко выше на несколько сантиметров и это может сыграть свою роль, считает Тедди Атлас – признанный тренер и эксперт. Кроме того, Атлас отмечает тот факт, что Ригондо проводит поединки довольно редко, что также отразится на его будущем выступлении.

Говоря о Ригондо, как о самом сложном сопернике Василия, сразу вспоминаются разговоры об оппонентах, которые ранее пытались отобрать у украинца чемпионский титул. Первым из них был Николас Уолтерс, который после 7-го раунда отказался продолжать поединок. Позже он добавил, что никогда прежде не ощущал такого избиения. Следующим был Джейсон Соса, который продержался лишь немного дольше своего предшественника – 9 раундов. После перерыва американец также заявил, что отказывается продолжать бой. Последнюю битву Лом провел против Мигеля Марриаги – крайне непростого колумбийца, как говорили до начала боя эксперты. Кстати, именно вместо Мигеля против Василия должен был выйти Ригондо, но тогда стороны не смогли договориться. Впервые Марриага упал на канвас уже в третьем раунде, но нашел в себе силы подняться. В седьмом раунде ситуация повторилась и колумбиец, собрав всю волю в кулак, не сдался. Тем не менее, по окончании этого же раунда Мигель Марриага остановил бой.

Что касается последних поединков Ригондо, то здесь тоже есть, о чем задуматься. Титул чемпиона кубинец завоевал в 2012 году, отправив в шестом раунде в нокаут Рико Рамоса. Следующий бой Риго проводил против более опытного и сильного бойца и, закономерно, считался аутсайдером. Примечательно то, что этот самый бой состоялся через целых 5 лет – летом 2017-го. Тогда соперником Гильермо оказался непобежденный Мойзес Флорес. Мероприятие закончилось очередным нокаутом Риго, однако, несколько недель спустя, бой признали несостоявшимся из-за того, что решающий удар «Шакал» нанес после гонга.

Что касается комментариев тренеров, то обе стороны настроены крайне серьезно. Так, тренер Ригондо, Педро Диас, заявил, что тренировки проходят на максимальном уровне: «Риго – невероятный боксер. Он всегда мотивирован и счастлив. 9 декабря его ждет большая битва и перед боем с Ломаченко он тренируется как великий воин, излучая невероятную энергию». Сисилио Флорес также дал оценку будущим событиям: «Мы понимаем важность и масштабность поединка. Это отличный бой, когда у вас есть два великих чемпиона с большой любительской историей. Они оба одни из лучших боксеров в мире на сегодняшний день, так что их бой – это очень хорошо для мира бокса». Как и многие другие, тренер украинца обращает внимание на разницу в росте и возрасте, но говорит и о выносливости Василия: «Ломаченко готов пройти 12 раундов боя, и его отец даст ему инструкции, как победить Ригондо. Мы все в лагере хотим победу нокаутом, но Ломаченко проверит его и после этого посмотрит, что произойдет».

Поединок Ломаченко – Ригондо будет проведен в США 9 декабря, но из-за разницы во времени украинские болельщики вынуждены включать телевизоры позже – в воскресенье в 6 утра.

Глеб Ткач