Скандально известному боксеоу Тайсону Фьюри грозит четырехлетняя дисквалификация

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, может быть отлучен от бокса из-за нарушений антидопинговых правил, сообщает Братство Кличко со ссылкой на BoxingScene.

Слушания по делу «Цыганского Короля», связанные с его дисквалификацией британским антидопинговым агентством (UKAD), начнутся 11 декабря и могут продлиться несколько дней. Из-за проблем с UKAD Фьюри уже два года не выходил на ринг. В UKAD возлагают вину за затягивание дела на самого боксёра, однако сам Фьюри это отрицает. Фьюри получил дисквалификацию от UKAD в 2016 году.

Британский боксер надеется вернуться на ринг в 2018 году, однако существует вероятность того, что он может получить четырехлетнюю дисквалификацию по итогам слушаний в UKAD.