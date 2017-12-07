Ломаченко и его соперник Ригондо провели открытую тренировку перед боем (видео)
12:06, 07 декабря 2017Бокс
529
Поединок состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.
Василий Ломаченко / lomachenko.com
В Нью-Йорке состоялась открытая тренировка украинского боксера Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.
Оба чемпиона мира показали часть подготовки в присутствии СМИ. Напомним, их бой состоится в ночь с 9-го на 10 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden.
Открытая тренировка Ломаченко:
Открытая тренировка Ригондо:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter