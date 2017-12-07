Ломаченко и его соперник Ригондо провели открытую тренировку перед боем (видео)

В Нью-Йорке состоялась открытая тренировка украинского боксера Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.

Оба чемпиона мира показали часть подготовки в присутствии СМИ. Напомним, их бой состоится в ночь с 9-го на 10 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden.

Открытая тренировка Ломаченко:

Открытая тренировка Ригондо: