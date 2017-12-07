Ломаченко и его соперник Ригондо провели открытую тренировку перед боем (видео)

12:06, 07 декабря 2017
Бокс
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Поединок состоится в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

Василий Ломаченко / lomachenko.com

В Нью-Йорке состоялась открытая тренировка украинского боксера Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо. 

Оба чемпиона мира показали часть подготовки в присутствии СМИ. Напомним, их бой состоится в ночь с 9-го на 10 декабря в Нью-Йорке в Madison Square Garden. 

Открытая тренировка Ломаченко:

Открытая тренировка Ригондо:

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Теги: #бой Ломаченко - Ригондо