Виталий Кличко включен в Международный зал боксерской славы

«Вечный» чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко (45-2, 41 КО) официально стал первым украинским членом Международного зала боксерской славы, сообщает SportArena со ссылкой на ESPN.

Официальная церемония состоится летом 2018-го года.

В категории «Современные боксеры» (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года) изначально было 32 фамилии. Из них путем голосования определились всего три новых членов Зала славы — помимо Кличко-старшего это Эрик Моралес и Винки Райт. Трио провело свои последние поединки в 2012 году.

Виталий Кличко впервые стал чемпионом мира в июне 1999 года после победы над Херби Хайдом. Второй чемпионский титул украинец завоевал спустя пять лет – в апреле 2004 года Кличко техническим нокаутом остановил Корри Сандерса и завоевал титул WBC. До завершения карьеры нынешний мэр Киева 11 раз защищал этот пояс.

Вторым украинцем в Международном зале боксерской славы может стать Владимир Кличко, но его появление среди легенд профессионального бокса состоится не ранее 2022 года. Если же Кличко-младший продолжит карьеру, то отстрочит воссоединение со старшим братом.

Международный зал боксерской славы базируется в Катастоте (Нью-Йорк). За последние годы его членами стали Леннокс Льюис, Майк Тайсон, Костя Цзю, Артуро Гатти, Оскар де ла Хойя, Джо Кальзаге, Риддик Боу, Феликс Тринидад, Хулио Сезар Чавес, Эвандер Холифилд и другие.