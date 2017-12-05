Украинский чемпион мира Ломаченко в 2018 году сменит весовую категорию

Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко в 2018 году намерен перейти в легкий вес.

Напомним, на данный момент Василий Ломаченко выступает во втором полулегком весе и является обладателем чемпионского пояса по версии WBO.

Однако уже в следующем году украинец планирует перейти в легкий вес. Об этом сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум:

«Да, Василий действительно нацелился на переход в легкий вес. Ломаченко сказал, что в 2018 году будет драться в категории до 135 фунтов», — цитирует Арума BoxingScene.

В ближайшую субботу Василий Ломаченко проведет бой против Гильермо Ригондо. Этот поединок, по всей видимости, может стать последним для украинца во втором полулегком весе.

Отметим, что чемпионами легкого веса являются Хорхе Линарес (WBA) и Майки Гарсия (WBC) — боксеры, с которыми Ломаченко неоднократно изъявлял желание встретиться.