Чемпион Европы WBO Малиновский провел открытую тренировку перед боем с Берной (видео)

Олег Малиновский накануне провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою, в котором он будет защищать титул чемпиона Европы, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.

Сегодня появилось видео тренировки, которую накануне провел украинский боксер.

Заключительный этап тренировочного процесса перед вечером бокса в Броварах команда боксеров компании К2 прводит в Буковеле.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Броварах Олегу Малиновскому (21-0-0, 5 КО) предстоит защита принадлежавшему ему титула Чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.