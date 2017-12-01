Чемпион Европы WBO Малиновский провел открытую тренировку перед боем с Берной (видео)
12:07, 01 декабря 2017Бокс
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Украинец готовится к титульному бою в Буковеле.
Малиновский готовится к защите титула чемпиона Европы / boxing-mma.com
Олег Малиновский накануне провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою, в котором он будет защищать титул чемпиона Европы, сообщает промоутерская компания братьев Кличко К2.
Сегодня появилось видео тренировки, которую накануне провел украинский боксер.
Заключительный этап тренировочного процесса перед вечером бокса в Броварах команда боксеров компании К2 прводит в Буковеле.
Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Броварах Олегу Малиновскому (21-0-0, 5 КО) предстоит защита принадлежавшему ему титула Чемпиона Европы WBO в полулегком весе против Девида Берны (13-1-0, 12 КО) из Венгрии.
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