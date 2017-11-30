До титульного боя за пояс чемпиона мира Беринчику нужно провести 4-5 боев - промоутер

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк в эксклюзивном интервью vRINGe.com расказал о предстоящем титульном поединке с участием Дениса Беринчика, а также оценил перспективы одного из ведущих боксёров компании.

На вопрос о том, что первый титульный бой в профикарьере Денис Беринчик проведёт за пояс WBO Oriental – диковинный для Украины, и почему был выбран именно этот титул, а не, скажем, более привычные для наших широт интернационал/интерконти, Красюк заметил:

"WBO Oriental такой же региональный титул, как и интерконти или интернешнл. Просто географически он больше привязан к востоку. Однако, как и все титулы такого ранга дает возможность его обладателю попасть в топ-10 мирового рейтинга. А выбор на Oriental пал в виду занятости других, более привычных для нас".

На вопрос о том, явязан ли выбор линии WBO для Беринчика с тем, что сейчас в его весе нет чемпиона мира по версии этой организации, а если и появится в ближайшее время, то это будет явно не звезда первой величины, промоутер отметил:

"Линия WBO для нас является приоритетной, поскольку: а) там нет чемпиона; б) у нас сложились великолепные отношения с руководством; в) попав в рейтинг WBO, боксёр уже на виду и для других санкционирующий организаций и также будет продвигаться в их рейтингах".

А на вопрос о том, сколько ещё нужно поединков провести Денису, чтобы быть готовым, и физически, и морально, к бою за титул чемпиона мира, заметил:

"Если говорить, за сколько поединков я бы смог подвести его к титулу — то, думаю, около 4-5. А что касается физического и морального аспекта, то мне сложно ответить. Очень многое зависит от частоты поединков, уровня оппозиции и прогресса самого бойца. Я сейчас нахожусь в лагере в Буковеле, вижу, как трудится Беринчик, в каком расположении духа пребывает, и, как по мне, он бы уже 16 декабря дрался за титул чемпиона мира".

Как сообщал УНИАН, Денис Беринчик сразится за титул WBO Oriental 16 декабря, в рамках боксерского вечера в Броварах.