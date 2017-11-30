Майк Тайсон может стать кинопродюсером
13:41, 30 ноября 2017Бокс
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Именитый боксер поделился бизнес-планами на ближайшее будущее.
Майк Тасон рассказал о своих ближайших планах / usatoday.com
Американский боксер Майк Тайсон рассказал, чем планирует заняться в будущем:
"Моя жена у нас босс. И она ставит цели в бизнесе. Она говорит: давай сейчас заниматься бизнесом в кинопроизводстве. Скорее всего, мы начнем снимать фильмы. В скором времени я буду кинопродюсером фильмов.
Еще мне нравится озвучивать мультфильмы, я ожидаю больше работы в этом направлении", – рассказал именитый спортсмен, которого цитирует Isport со ссылкой на Р-спорт.
Отметим, что Майк Тайсон сейчас женат на Лакии Спайсер. Отметим, что это третий брак боксера.
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