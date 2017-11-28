Украинец Хегай отправил россиянина Третьякова в жесткий нокаут в Москве (видео)
11:01, 28 ноября 2017Бокс
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Для россиянина это первое поражение в карьере.
Арнольд Хегай / isport.ua
Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай победил россиянина Валерия Третьякова в рамках вечера бокса в Москве.
Об этом сообщает "Трибуна".
25-летний уроженец Одесской области нокаутировал своего соперника за несколько секунд до завершения последнего 10-го раунда.
Таким образом, Хегай, который начинал свою карьеру в тайском боксе, идет без поражений в профессионалах – 11 побед при 8 нокаутах. При этом для россиянина Третьякова эта неудача стала первым поражением в карьере.
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