Украинец Хегай отправил россиянина Третьякова в жесткий нокаут в Москве (видео)

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай победил россиянина Валерия Третьякова в рамках вечера бокса в Москве.

Об этом сообщает "Трибуна".

25-летний уроженец Одесской области нокаутировал своего соперника за несколько секунд до завершения последнего 10-го раунда.

Таким образом, Хегай, который начинал свою карьеру в тайском боксе, идет без поражений в профессионалах – 11 побед при 8 нокаутах. При этом для россиянина Третьякова эта неудача стала первым поражением в карьере.