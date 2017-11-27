Украинский чемпион Усик: мой поединок с Джошуа заинтересует весь мир

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик в перспективе рассматривает вариант перехода в супертяжелый вес.

Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Какой будет моя следующая цель, если выиграю Всемирную боксерскую суперсерию? Всегда есть к чему стремиться. Посмотрим, кто останется в тяжелом весе и с кем будет интересно боксировать. А потом - есть еще супертяжелый вес, в котором можно себя попробовать. Мой бой за все пояса с Энтони Джошуа будет интересен миру. Джошуа - не то чтобы король, но он наиболее интересен сейчас, на мой взгляд. Он побил Владимира Кличко и занял первое место", – сказал Усик.

Также Александр Усик ответил на вопрос о том, задумывается ли он о переезде в США, которые считаются Меккой профессионального бокса.

"Меня устраивает жизнь в Киеве, устраивает жизнь в моей стране. И переезд в другую я не рассматриваю. Поехать туда подготовиться, отбоксировать и вернуться обратно домой – вот что меня на данный момент устраивает. У меня дети сейчас пошли кто-то в школу, кто-то в садик и ехать куда-то срываться... И знаете, это иллюзия, что за океаном больше решается в плане бокса. Если ты показываешь хороший бокс, то неважно, где ты живешь".

Как сообщал УНИАН, свой следующий бой Александр Усик проведет 27 января против Майриса Бриедиса.