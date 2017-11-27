Названа точная дата полуфинального боя Усик - Бриедис

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили дату полуфинального поединка турнира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом.

Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC пройдет 27 января, сообщает Isport.

Читайте такжеУкраинский боксер Усик рассказал о поездке в зону АТО, выложив фотоТочное место боя будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что на организацию боя претендуют Киев, Рига и Чикаго, а вот сам Усик сказал, что вероятно это будет европейский город, но не Киев.

Отметим, что сейчас Усик продолжает подготовку к бою с Бриедисом в Буковеле.

Напомним, Александр Усик в 1/4 финала "боксерской Лиги чемпионов" в Берлине нокаутировал Марко Хука, а Бриедис в Риге по очкам победил Переса.