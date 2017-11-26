Украинец Шабранский проиграл в Нью-Йорке бой за титул чемпиона мира россиянину Ковалеву

Украинский боксер Вячеслав Шабранский не сумел завоевать вакантный пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO в бою с россиянином Сергеем Ковалевым, который проходил в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ESPN.

Поединок прошел при полном преимуществе фаворита боя - Сергея Ковалева. Россиянин трижды отправлял Шабранского в нокдауны в первых двух раундах (дважды в первом и один раз – во втором). В концовке второго раунда Ковалев начал затяжную атаку, в результате которой рефери принял решение остановить бой – технический нокаут.

Интересно, что болельщики были явно на стороне украинского боксера и встречали действия россиянина недовольным гулом.

Как сообщал УНИАН, Вячеслав Шабранский мог стать третьим действующим чемпионом мира из Украины. В случае победы уроженец Житомира составил бы компанию Василию Ломаченко (WBO во втором полулегком весе) и Александру Усику (WBO в тяжелом весе).