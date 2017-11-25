Тренер Шабранского: в бою с Ковалевым вы увидите совсем другого украинца

Тренер претендента на титул чемпиона мира в полутяжелом весе Вячеслава Шабранского Мануэль Роблес поделился ожиданиями от предстоящего противостояния подопечного с Сергеем Ковалевым, а также прокомментировал единственное поражение украинца на профессиональном ринге, сообщает Isport со ссылкой на BoxingScene.

"Если говорить о неудачной встрече с Баррерой, то в том бою вы видели другого Шабранского. Это был не тот человек, которого я знаю. С физической точки зрения он был готов, но психологически что-то пошло не так. В бою с Ковалевым вы увидите другого человека.

Бой с Ковалевым будет больше, чем просто бокс. Все знают, что Шабранский любит драться. Так что нам нужно следовать нашему плану на поединок", – отметил наставник.

Как сообщал УНИАН, титульный поединок Сергей Ковалев – Вячеслав Шабранский состоится в ночь с 25 на 26 ноября в Нью-Йорке (США) на всемирно известной арене "Мэдисон Сквер Гарден".