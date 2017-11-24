Украинец Шабранский перевесил россиянина Ковалева перед чемпионским боем (видео)

Украинец Вячеслав Шабранский (19-1, 16 КО) и его соперник Сергей Ковалев из России (30-2-1, 26 КО) перед предстоящим титульным поединком прошли традиционную процедуру взвешивания, сообщает SportArena.

Оба боксера с первой попытки уложились в лимит полутяжелой весовой категории (до 79,378 кг). Шабранский на весах показал 79,28 кг, Ковалев – 78,92 кг.

Читайте такжеУкраинец Шабранский оспорит титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весеШабранский и Ковалев 26 ноября ориентировочно в 06:00 по киевскому времени в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" оспорят вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. До недавнего времени пояс принадлежал американцу Андре Уорду, пока тот в сентябре не объявил о завершении карьеры.

Вячеслав Шабранский может стать третьим действующим чемпионом мира из Украины. В случае победы уроженец Житомира составит компанию Василию Ломаченко (WBO во втором полулегком весе) и Александру Усику (WBO в тяжелом весе).