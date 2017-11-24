Усик: бой с Бриедисом вряд ли пройдет в Украине

Чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (13-0, 11 КО) сомневается, что организаторы Всемирной боксерской суперсерии решат проводить его бой против обладателя пояса WBC Майриса Бриедиса (24-0, 18 КО) в одном из городов Украины, сообщает SportArena со ссылкой на Макс Файт.

Следующей преградой Усика на пути к Кубку Мухаммеда Али в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и званию абсолютного чемпиона мира является Бриедис, но точной даты и места проведения поединка пока нет.

Читайте такжеБой боксерской Лиги чемпионов Усик – Бриедис в феврале готовы принять три городаРанее бьіла озвучена информация, что бой может состояться в США, либо на родине одного из боксеров — в Украине или Латвии. Однако Усик в комментарии выразил сомнение относительно украинского варианта:

«Я думаю, бой будет где-то в Европе в январе. В Украине, думаю, не будет, потому что организаторы не заработают те деньги, которые они заработают в Германии или Риге. У нас нет места для такого большого количества людей, чтобы они заплатили тот кэш, который хотят получить. Мне без разницы где боксировать», — подчеркнул Александр.

Как сообщал УНИАН, победитель этого поединка в решающем матче WBSS встретится с «регулярным» чемпионом WBA Юниэром Дортикосом или обладателем титула IBF Муратом Гассиевым.