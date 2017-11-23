Кубинский боксер Баррера: Шабранский не заслуживает титульного боя с Ковалевым

Кубинский боксер полутяжелого веса Салливан Баррера прокомментировал ситуацию, при которой за чемпионский титул по версии WBO с Сергеем Ковалевым будет бороться украинец Вячеслав Шабранский, которого Баррера нокаутировал год назад, сообщает Isport.

Сам же Салливан будет довольствоваться лишь выступлением в андеркарте главного боя вечера.

"Я с горечью смотрю на всю эту ситуацию. Считаю, что Шабранский не засуживает титульного боя. После того, как я бился с Андре Уордом, у которого я мог выиграть, после всех соперников, которых я побил, я должен был получить шанс стать чемпионом мира. Я всегда проявлял себя с лучшей стороны в разных ситуациях. Я чувствую, что теперь я должен бороться за титул", - говорит Баррера.

На самом деле Баррера был в списке кандидатов на бой с Ковалевым, но сам отказался. Зато согласился Шабранский и спустя месяц после подписания контракта стало известно, что их бой с Ковалевым получил статус титульного.

"Если бы команда Ковалева тогда мне сказала "Эй, на кону боя будет пояс, подписывай контракт". В таком случае, я бы 100% согласился бы на бой", - добавил Баррера.

Как сообщал УНИАН, бой Ковалев – Шабранский пройдет ранним утром 26 ноября по киевскому времени в Нью-Йорке (США).