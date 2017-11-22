Владимир Кличко показал свой первый профессиональный контракт в немецкой боксерской Бундеслиге

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко передал публичному пространству Кличко Экспо оригинал своего первого профессионального контракта, сообщает Xsport.

Документ датируется 1995 годом, когда боксер еще выступал в аматорах. Это соглашение с немецким клубом «Фленсбург», согласно которому украинец обязался проводить бои в местной Бундеслиге с ноября 1995 года по январь 1996-го.

Среди прочих, в нем оговорены и финансовые моменты. Так зарплата Кличко-младшего в месяц составляла 1000 дойчмарок, плюс за каждый бой он получал еще тысячу. За победу был дополнительный бонус в виде 500 дойчмарок, а за триумф нокаутом, еще пятьсот.

Читайте такжеВладимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премииТакже в договоре между клубом и боксером было прописано, что во время действия соглашения он должен вести здоровый образ жизни, постоянно тренироваться с клубом, но может дважды слетать в Киев. Любое изменение контракта должно было быть произведено в письменной форме.

Документ имеет всего пять пунктов, напечатанных, судя по всему, еще на печатной машинке. Однако, позже появился еще шестой пункт, написанный ручкой, в котором говорилось, что если Владимир выиграет все бои в сезоне Бундеслиги нокаутом, то получит вознаграждение в размере 10 000 дойчмарок.

Интересно, что этот контракт украинцу на Новый год-2017 подарил его первый промоутер Харальд Ур.