Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премии BAMBI. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Боксер опубликовал фотографию награды, которую подписал следующим образом:

«BAMBI отдыхает также, как и первая часть моей карьеры. Я продолжу строить следующую главу своей жизни и, надеюсь, она будет такой же успешной, как и первая».

‪Eventually this BAMBI rested, same as my first career in life. I will continue to build up my next chapter and hopefully will make it as successful as the first one. #DankeDeutschland #BAMBI2017‬ A post shared by Wladimir Klitschko (@klitschko) on Nov 16, 2017 at 10:38pm PST

Отметим, что премия BAMBI вручается в Германии с 1948 года. Ее лауреатами становятся люди, которые своими достижениями вдохновили немецкую общественность. В разное время ее получали Джорджио Армани, Франц Беккенбауэр, Селин Дион и другие.

Напомним, что летом Владимир Кличко заявил о завершении боксерской карьеры. Свой последний поединок он провел 28 апреля в Лондоне, уступив Энтони Джошуа техническим нокаутом.