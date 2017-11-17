Владимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премии
После чего пообещал построить успешную карьеру вне бокса.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко стал лауреатом престижной немецкой премии BAMBI. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Боксер опубликовал фотографию награды, которую подписал следующим образом:
«BAMBI отдыхает также, как и первая часть моей карьеры. Я продолжу строить следующую главу своей жизни и, надеюсь, она будет такой же успешной, как и первая».
Отметим, что премия BAMBI вручается в Германии с 1948 года. Ее лауреатами становятся люди, которые своими достижениями вдохновили немецкую общественность. В разное время ее получали Джорджио Армани, Франц Беккенбауэр, Селин Дион и другие.
Напомним, что летом Владимир Кличко заявил о завершении боксерской карьеры. Свой последний поединок он провел 28 апреля в Лондоне, уступив Энтони Джошуа техническим нокаутом.