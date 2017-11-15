Бой между украинцем Гвоздиком и небитым американцем Брауном отменен

Поединок между украинским боксером Александром Гвоздиком (14-0,12 КО) и американцем Маркусом Брауном (20-0,15 КО) по прозвищу "Сэр" официально отменен, сообщает ТСН-Проспорт.

Как сообщил менеджер украинского спортсмена Егис Климас, Гвоздик в этом году на ринг уже не выйдет.

"Вы знаете, что WBC санкционировал бой Гвоздика и Брауна, но Маркус в результате отказался. В Top Rank меня заверили, что в феврале у Александра будет бой. Сейчас они находятся в поисках соперника. Не знаю, будет ли это элиминатор (претендент) или сразу бой за титул. Действительно не знаю", - цитирует слова Клімаса BoxingScene.

Гвоздик в конце сентября 2017 года возглавил рейтинг WBO в полутяжелом весе. Зато Маркус Браун занимает в аналогичном списке 4 место. Следует отметить, что возможный победитель этого противостояния должен был встретиться с Адонисом Стивенсоном или Елэйдером Альваресом.