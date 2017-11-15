Кличко-младший впервые вышел в ринг после завершения карьеры и не исключил возвращения в бокс

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко впервые появился в ринге после объявления о завершении карьеры, заявил, что чувствует себя после тренировки отлично и не исключил своего возвращения в бокс.

Видео тренировки боксер выложил на своей странице в Instagram.

Читайте такжеКличко был в нескольких секундах от решения о реванше с Джошуа"Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после завершения карьеры. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", – отметил украинец.

Накануне украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью BBC дал понять, что не исключает возможность своего возвращения на ринг.."Никогда не говори никогда относительно возвращения", - отметил Кличко в беседе с репортерами британского телеканала.