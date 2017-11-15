Кличко-младший впервые вышел в ринг после завершения карьеры и не исключил возвращения в бокс

16:30, 15 ноября 2017
Бокс
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Украинский боксер отметил свое отличное самочувствие.

Кличко доволен своей 27-летней карьерой / klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко впервые появился в ринге после объявления о завершении карьеры, заявил, что чувствует себя после тренировки отлично и не исключил своего возвращения в бокс.

Видео тренировки боксер выложил на своей странице в Instagram.

Читайте такжеКличко был в нескольких секундах от решения о реванше с Джошуа"Всем привет! Это моя первая боксерская тренировка после завершения карьеры. И знаете что? Я по-прежнему чувствую себя отлично!", – отметил украинец.

Накануне украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко в интервью BBC дал понять, что не исключает возможность своего возвращения на ринг.."Никогда не говори никогда относительно возвращения", - отметил Кличко в беседе с репортерами британского телеканала.

Hi folks! It’s good to know that I still got it. Nothing to speculate about.

Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Теги: #Кличко возобновление карьеры