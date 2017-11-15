Украинский боксер Усик рассказал о поездке в зону АТО, выложив фото

Украинский боксер, чемпион мира Александр Усик в своем Instagram рассказал о своей поездке в зону АТО.

"Импровизированный ринг, в самой опасной зоне моей державы. Ребятам большое спасибо за приём. Я не хочу сказать, что я смелый. Я хочу сказать: посмотрите, там лучшие. А они должны быть дома, растить своих детей и поднимать генофонд нашей державы. А тот, кто их туда послал, должен быть на их месте", – написал Усик.

Также украинский тяжеловес прикрепил фото из детско-юношеской спортивной школы в Марьинке.

Как сообщал УНИАН, бой боксерской Лиги чемпионов Усик – Бриедис в феврале готовы принять три города.