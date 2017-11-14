Украинский боксер Гвоздик следующий бой проведет в феврале

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик вернется на ринг в феврале следующего года. Об этом рассказал менеджер боксера Эгис Климас, сообщает Isport со ссылкой на Boxingscene.

Ожидалось, что следующий бой Гвоздика будет за статус официального претендента по версии WBC против американца Маркуса Брауна, но тот отказался от встречи с украинцем. При этом причины отказа Брауна пока не известны.

"Мне сказали в Top Rank (промоутерская компания, - УНИАН), что у Гвоздика будет бой в феврале. Сейчас они заняты поисками соперника, и я не знаю, будет ли это бой за звание претендента, или же мы выйдем прямо на чемпионский поединок. Реально не знаю", - рассказал Климас.

Напомним, что в своем последнем бою 19 августа Гвоздик досрочно победил американца Крэйга Бейкера.