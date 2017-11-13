Бой с Ригондо станет для меня огромным вызовом - Ломаченко (видео)

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко рассказал о предстоящем бое против кубинца Гильермо Ригондо.

"Мы хотели организовать бой против Ригондо еще пару лет назад, когда я сражался в другой весовой категории – 126 фунтов (первый полулегкий вес). Тогда этого не случилось, но теперь наконец-то мы договорились.

Я постараюсь показать свой лучший бокс, свои лучшие навыки. Я думаю, наше противостояние станет историческим.

Для меня этот бой очень важен, так как Ригондо – топ-боец, один из лидеров рейтинга вне зависимости от весовой категории. Будет очень интересно, ведь для меня это большой вызов", – сказал Ломаченко в интервью каналу ESPN.

Напомним, бой Ригондо – Ломаченко пройдет 9 декабря в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Поединок пройдет в весовой категории украинца, и на кону будет стоять пояс WBO.