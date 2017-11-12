Я буду в твоих кошмарах - Фьюри написал открытое письмо Кличко

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился с открытым письмом к бывшему чемпиону мира украинцу Владимиру Кличко. Британец с цыганскими корнями Фьюри вспомнил свою победу над украинцем и выразил недовольство тем, что Кличко в своих интервью восхищался Энтони Джошуа.

"Владимир, я не понимаю, почему ты так озлоблен после поражения цыганскому королю. Ты постоянно твердишь о поражении Джошуа, говоришь, какой он великий. Но тот поединок ты проиграл техническим нокаутом, до самого конца шансы сохранялись 50 на 50. Ну а в нашем противостоянии ты не смог нанести ни одного удара, я заставлял тебя промахиваться и попросту игрался с тобой в ринге.

Читайте такжеТайсон Фьюри вызвал на бой Виталия КличкоНо при этом ты утверждаешь, что Джошуа лучше. Знаю, ты никогда не скажешь правду, но по крайней мере ты ее знаешь, как и Виталий. Ничего другого я от вас, парни, и не ожидал. Но глубоко внутри себя ты в курсе, что тогда произошло. Я буду всегда приходить в твоих кошмарах, доктор Кличко, и ты всегда будешь помнить о том, что не сумел победить толстого цыгана", — написал Фьюри в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, действующий чемпион мира по боксу по версии WBA британец Энтони Джошуа заявил, что в 2018 году проведет поединок со своим соотечественником и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.