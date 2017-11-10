Кличко был в нескольких секундах от решения о реванше с Джошуа

Экс-чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко рассказал о том, что едва не вызвал британца Энтони Джошуа на реванш, но в последний момент все-таки решил завершить карьеру, сообщает Sports.ru со ссылкой на International Business Times.

«Я люблю бокс. Мне очень нравятся его поклонники, его проблемы и жизненные шансы. «Кличко против Джошуа 2», Увидимся на ринге».

Читайте такжеПобедивший Кличко Джошуа подтвердил бой с Фьюри в 2018-м годуТакое сообщение Владимир Кличко написал в черновике своего телефона и был в нескольких секундах от отправки его в социальные сети миллионам поклонников бокса, которые с нетерпением ожидали реванша с Энтони Джошуа.

Только этого не случилось. Вместо этого украинский супертяжеловес предпочел другое сообщение, подтверждающее завершение его карьеры.

Как сообщал УНИАН, в апреле Джошуа победил Кличко в 11-м раунде техническим нокаутом, а в августе украинский боксер объявил о завершении карьеры.