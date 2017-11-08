Бой боксерской Лиги чемпионов Усик – Бриедис в феврале готовы принять три города

Один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд рассказал, что переговоры между всеми командами полуфиналистов идут очень интенсивные и пока тяжело сказать, когда они завершатся, но есть определенные наработки на даты поединков, сообщает Isport.

"В тяжелом весе точно определено, что поединок Гассиева и Дортикоса пройдет 20 января. Местом проведения будет Майами или один из городов России.

Читайте такжеПолуфинальный бой WBSS Усик - Бриедис пройдет в Саудовской Аравии Александр Усик и Майрис Бриедис проведут бой в феврале. Рассматриваются для проведения боя Рига, Киев и Чикаго.

Поединок суперсреднего веса между Юбенком и Гроувзом, несомненно, состоится в феврале в Лондоне или Манчестере, а Смит и Бремер встретятся в Берлине в конце января", – рассказал Заурланд.

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале WBSS 9 сентября в Берлине Александр Усик победил Марко Хука из Германии. Бриедис, в свою очередь, 30 сентября победил в бою с кубинцем Майком Пересом.

Бой Усик - Бриедис кроме полуфинала WBSS будет носить также статус объединительного поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC.