МакГрегор вызвал на бой-реванш Мейвезера - "Бой века-2"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор вызвал американского боксера Флойда Мейвезера на бой по правилам ММА, сообщает Обозреватель со ссылкой на BoxingScene.

Чемпион UFC в легком весе отметил, что после поражения от американца в боксерском поединке было бы правильно организовать реванш.

Читайте такжеМейвезер стал третьим спортсменом, кто заработал более 1 миллиарда долларов за карьеру"Изначально Мейвезер говорил о следующем бое в ММА. Это то, что он сказал перед боем. Я хочу притащить сюда этого боксера! Я вошел в его мир и устроил шоу для моих болельщиков, а они говорят о смелости. Пусть теперь Флойд войдет в мой мир. Мы могли бы организовать реванш и в боксе, или, как он говорил изначально, провести следующий бой в ММА", – приводит слова МакГрегора BoxingScene.

Как сообщал УНИАН, в августе Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.