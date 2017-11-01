МакГрегор вызвал на бой-реванш Мейвезера - "Бой века-2"
Повторный бой может пройти по правилам ММА.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор вызвал американского боксера Флойда Мейвезера на бой по правилам ММА, сообщает Обозреватель со ссылкой на BoxingScene.
Чемпион UFC в легком весе отметил, что после поражения от американца в боксерском поединке было бы правильно организовать реванш.
Читайте такжеМейвезер стал третьим спортсменом, кто заработал более 1 миллиарда долларов за карьеру"Изначально Мейвезер говорил о следующем бое в ММА. Это то, что он сказал перед боем. Я хочу притащить сюда этого боксера! Я вошел в его мир и устроил шоу для моих болельщиков, а они говорят о смелости. Пусть теперь Флойд войдет в мой мир. Мы могли бы организовать реванш и в боксе, или, как он говорил изначально, провести следующий бой в ММА", – приводит слова МакГрегора BoxingScene.
Как сообщал УНИАН, в августе Флойд Мейвезер победил Конора МакГрегора в боксерском поединке техническим нокаутом в 10-м раунде.