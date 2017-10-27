Украинец Шабранский оспорит титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе

Бой между украинцем Вячеславом Шабранским и Сергеем Ковалевым из России в полутяжелом весе объявлен титульным, сообщается на официальной странице Всемирной боксерской организации (WBO) в социальной сети Twitter.

Для украинца это будет первая попытка завоевать титул чемпиона мира.

В свою очередь, Ковалев владел поясом, затем проиграл его в бою с Андре Уордом и не сумел вернуть в бое-реванше. После второй победы над россиянином американец принял решение о завершении профессиональной карьеры, и два из трех принадлежавших ему титулов стали вакантными.

Бой Ковалев - Шабранский пройдет 25 ноября в Нью-Йорке (США).

Вячеслав Шабранский — украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Обладал титулом чемпиона США по версии WBC (USNBC) (2015—2016) в полутяжёлом весе. Провел 20 боёв в карьере, из которых 19 выиграл (16 - нокаутом), при 1 поражении.