Украинец Беринчик проведет титульный бой в Киеве

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне украинский боксер Денис Беринчик поборется за пояс WBO International, а его соперником станет испанец колумбийского происхождения Игнасио Мендоса.

Бой пройдет 16 декабря в Киеве, передает XSPORT.

Впервые в своей карьере 29-летний Беринчик будет боксировать за чемпионский пояс, хоть он и будет второстепенным.

Стоит отметить, что Мендоса уже дважды встречался с украинцами - уступил единогласным решением судей Виктору Постолу, а также нокаутировал в первом раунде Владимира Кравца. Для последнего это единственное поражение в карьере.

Беринчик в последний раз боксировал в сентябре, когда техническим нокаутом победил испанца Исмаэля Гарсию.