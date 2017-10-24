Украинец Беринчик проведет титульный бой в Киеве
16:06, 24 октября 2017Бокс
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16 декабря наш боксер поспорит за пояс WBO International с Игнасио Мендосой.
Беринчик готовится провести титульный бой в Киеве / XSPORT.ua
Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне украинский боксер Денис Беринчик поборется за пояс WBO International, а его соперником станет испанец колумбийского происхождения Игнасио Мендоса.
Бой пройдет 16 декабря в Киеве, передает XSPORT.
Впервые в своей карьере 29-летний Беринчик будет боксировать за чемпионский пояс, хоть он и будет второстепенным.
Стоит отметить, что Мендоса уже дважды встречался с украинцами - уступил единогласным решением судей Виктору Постолу, а также нокаутировал в первом раунде Владимира Кравца. Для последнего это единственное поражение в карьере.
Беринчик в последний раз боксировал в сентябре, когда техническим нокаутом победил испанца Исмаэля Гарсию.
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