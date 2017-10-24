Ломаченко продемонстрировал футбольное мастерство накануне титульного боя с Ригондо (видео)
11:10, 24 октября 2017Бокс
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Украинец забивает шикарные голы во время отдыха межу тренировками.
Ломаченкр и Ригондо сойдутся в ринге 9 декабря / Boxing Scene
Чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою с кубинским претендентом Гильером Ригондо в США, где в перерыве межу тренировками пока зывает свое футбольное мастерство, сообщает FootballHub.
Украинец забил гол в пустые ворота с дальнего расстояния, а также заставил изрядно попотеть вратаря, занявшего место в рамке.
Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке, в знаменитом зале "Мэдисон Сквер Гарден". На титульном поединке за звание чемпиона мира ожидается аншлаг.
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