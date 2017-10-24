Ломаченко продемонстрировал футбольное мастерство накануне титульного боя с Ригондо (видео)

11:10, 24 октября 2017
Бокс
626

Украинец забивает шикарные голы во время отдыха межу тренировками.

Ломаченкр и Ригондо сойдутся в ринге 9 декабря / Boxing Scene

Чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою с кубинским претендентом Гильером Ригондо в США, где в перерыве межу тренировками пока зывает свое футбольное мастерство, сообщает FootballHub.

Украинец забил гол в пустые ворота с дальнего расстояния, а также заставил изрядно попотеть вратаря, занявшего место в рамке.

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке, в знаменитом зале "Мэдисон Сквер Гарден". На титульном поединке за звание чемпиона мира ожидается аншлаг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ломаченко - Ригондо титульный бой#Ломаченко футбольный талант