Ломаченко продемонстрировал футбольное мастерство накануне титульного боя с Ригондо (видео)

Чемпион мира по боксу украинец Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою с кубинским претендентом Гильером Ригондо в США, где в перерыве межу тренировками пока зывает свое футбольное мастерство, сообщает FootballHub.

Украинец забил гол в пустые ворота с дальнего расстояния, а также заставил изрядно попотеть вратаря, занявшего место в рамке.

Как сообщал УНИАН, бой Ломаченко - Ригондо состоится 9 декабря в Нью-Йорке, в знаменитом зале "Мэдисон Сквер Гарден". На титульном поединке за звание чемпиона мира ожидается аншлаг.