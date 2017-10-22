Гассиев стал последним полуфиналистом Всемирной боксерской суперсерии

В Ньюарке, штат Нью-Джерси (США), состоялся последний четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе, в котором встречались чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик.

Российский боксер одержал досрочную победу в третьем раунде и вышел в полуфинал WBSS.

Гассиев имел заметное преимущество, а обострил ситуацию как раз в третьем раунде, когда комбинация чемпиона из левого апперкота и левого хука по корпусу поставила точку в поединке.

Таким образом, Гассиев стал последним полуфиналистом WBSS в тяжелом весе. В январе 2018-го он сразится с чемпионом WBA кубинцем Юниэром Дортикосом.

Напомним, что в другом полуфинале сильнейшего будут определять чемпион WBO украинец Александр Усик и обладатель титула WBC латыш Майрис Бриедис.