Усик провел мастер-класс для украинских воинов на передовой в Марьинке (видео)

18:44, 20 октября 2017
Бокс
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Бойцы из подручных средств обустроили импровизированный ринг, а чемпион мира показал ребятам несколько профессиональных ударов

Александр Усик провел мастер-класс для украинских военных на передовой /

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик побывал на позициях в Марьинке, сообщает ТСН Проспорт.

Видео визита в Facebook выложил помощник председателя пограничников Олег Слободян. Бойцы из подручных средств обустроили импровизированный ринг, а Усик показал ребятам несколько профессиональных ударов. 

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Теги: #Усик визит в АТО