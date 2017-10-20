Усик провел мастер-класс для украинских воинов на передовой в Марьинке (видео)

Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик побывал на позициях в Марьинке, сообщает ТСН Проспорт.

Видео визита в Facebook выложил помощник председателя пограничников Олег Слободян. Бойцы из подручных средств обустроили импровизированный ринг, а Усик показал ребятам несколько профессиональных ударов.