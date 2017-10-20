Усик провел мастер-класс для украинских воинов на передовой в Марьинке (видео)
18:44, 20 октября 2017Бокс
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Бойцы из подручных средств обустроили импровизированный ринг, а чемпион мира показал ребятам несколько профессиональных ударов
Александр Усик провел мастер-класс для украинских военных на передовой /
Чемпион мира по боксу украинец Александр Усик побывал на позициях в Марьинке, сообщает ТСН Проспорт.
Видео визита в Facebook выложил помощник председателя пограничников Олег Слободян. Бойцы из подручных средств обустроили импровизированный ринг, а Усик показал ребятам несколько профессиональных ударов.
Олександр Усик провів майстер-клас для українських військових на передовій
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