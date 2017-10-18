Ломаченко предстал в образе Чебурашки, чтобы разозлить Ригондо (видео)

Чемпион мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко продемонстрировал хорошее чувство юмора, потроллив своего будущего соперника кубинца Гильермо Ригондо.

Напомним, не так так давно Ригондо рассказал, что родители заставляли его в детстве смотреть советские мультики, в частности, "Чебурашку и Гену". Поэтому, дескать, он выместит свою злость на Ломаченко.

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Василий Ломаченко встретится с Гильермо Ригондо. Украинец будет защищать свой титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.