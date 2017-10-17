Полуфинальный бой WBSS Усик - Бриедис пройдет в Саудовской Аравии
17:37, 17 октября 2017Бокс
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Также в этой стране состоится и финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии.
Следующий бой Александра Усика пройдет в Саудовской Аравии / Bongarts
Полуфиналы и финал World Boxing Super Series пройдут в Саудовской Аравии, сообщает Mirror.
Напомним, в одном из полуфиналов в первом тяжелом весе чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик сразится с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом из Латвии.
Этот бой пройдет в январе.
Финальный поединок WBSS планируется провести в мае следующего года.
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