Полуфинальный бой WBSS Усик - Бриедис пройдет в Саудовской Аравии

Также в этой стране состоится и финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии.

Полуфиналы и финал World Boxing Super Series пройдут в Саудовской Аравии, сообщает Mirror. Напомним, в одном из полуфиналов в первом тяжелом весе чемпион мира по версии WBO украинец Александр Усик сразится с обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом из Латвии. Этот бой пройдет в январе. Финальный поединок WBSS планируется провести в мае следующего года.

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