Кличко-старший о предложении Фьюри провести бой: Могу пожелать Фьюри употреблять меньше кокаина и стероидов

Почетный и «вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко ответил на недавнее предложение экс-обладателя титулов в этом дивизионе, потерявшего свои пояса из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсона Фьюри, который выразил желание выйти с ним на ринг, сообщает Братство Кличко со ссылкой на интервью спортмена News One.

«Цыганский Король» призвал Виталия вернуться в профессиональный бокс, для поединка с ним. «Я могу пожелать Фьюри употреблять поменьше кокаина, который нашли в его крови. И стероидов поменьше употреблять – это вредно для здоровья», — сказал Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее, 8 октября, Фьюри вызвал Кличко на ринг посредством сообщения в своем аккаунте в Twitter.