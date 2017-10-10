Виталий Кличко провел тренировку за 150 тысяч гривен (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко провел спортивную тренировку, которую раньше продали на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, тренировка с «вечным чемпионом» мира по боксу стала самым дорогим благотворительным лотом аукциона ProZorro, на котором собирали средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Виталий Кличко и Михаил Булыгин, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где обычно тренируется Виталий Кличко. После небольшой разминки мэр тейпировал руки Михаилу и выдал ему боксерские перчатки.

Читайте такжеВиталий Кличко: Если бы вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа«Я сначала думал, какую именно тренировку устроить – на велосипедах, потому что я часто утром езжу, или, например, на тренажерах. Но все же решил показать Михаилу, как тренируются боксеры, – сказал Виталий Кличко. – Я благодарен Михаилу за его благотворительный поступок, за помощь детям. Он – бизнесмен, а бизнес должен быть социально ответственным».

Михаил Булыгин сказал, что остался доволен тренировкой и поблагодарил Виталия Кличко за то, что тот выставил такой лот. Бизнесмен рассказал, что в спортзале обычно не тренируется, а играет в футбол.

Виталий Кличко подарил Михаилу Булыгину свои боксерские перчатки, в которых тот тренировался.