Виталий Кличко провел тренировку за 150 тысяч гривен (видео)
Тренировка с мэром Киева была самым дорогим лотом на благотворительном аукционе ProZorro.
Мэр Киева Виталий Кличко провел спортивную тренировку, которую раньше продали на благотворительном аукционе ProZorro за 150 тысяч гривен.
Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, тренировка с «вечным чемпионом» мира по боксу стала самым дорогим благотворительным лотом аукциона ProZorro, на котором собирали средства на покупку аппарата искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
Виталий Кличко и Михаил Булыгин, который купил возможность потренироваться, встретились в 7 утра в спортзале, где обычно тренируется Виталий Кличко. После небольшой разминки мэр тейпировал руки Михаилу и выдал ему боксерские перчатки.
Читайте такжеВиталий Кличко: Если бы вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа«Я сначала думал, какую именно тренировку устроить – на велосипедах, потому что я часто утром езжу, или, например, на тренажерах. Но все же решил показать Михаилу, как тренируются боксеры, – сказал Виталий Кличко. – Я благодарен Михаилу за его благотворительный поступок, за помощь детям. Он – бизнесмен, а бизнес должен быть социально ответственным».
Михаил Булыгин сказал, что остался доволен тренировкой и поблагодарил Виталия Кличко за то, что тот выставил такой лот. Бизнесмен рассказал, что в спортзале обычно не тренируется, а играет в футбол.
Виталий Кличко подарил Михаилу Булыгину свои боксерские перчатки, в которых тот тренировался.