Тайсон Фьюри вызвал на бой Виталия Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова решил напомнить о себе публике, сообщает Boxingnews.

29-летний Фьюри вызвал на бой бывшего трехкратного чемпиона мира в этой же весовой категории 46-летнего украинца Виталия Кличко:

"Хотел бы провести бой со старшим братом, так как младший не смог дать мне бой", - написал Тайсон Фьюри в Твиттере, тегнув при этом Владимира Кличко, Наталью Кличко и фан-клуб Владимира.

Как сообщал УНИАН, Кличко-младший проиграл Фьюри по очкам в бою за титул чемпиона мира в ноябре 2015-го года. После этого он дважды предпринимал попытки провести бой-реванш, но оба поединка срывались из--за британского чемпиона. Фьюри сначала травмировал ногу, а затем был уличен в применении допинга.

Виталий Кличко завершил карьеру 8 сентября 2012 года. Его последним боем стал поединок против Мануэля Чарра из Германии в Москве. Чарр оказался в нокдауне уже во 2-м раунде. Вскоре рефери остановил бой по решению врача из-за опасного рассечения у Чарра.