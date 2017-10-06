Виталий Кличко: Если бы вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа





Бывший трехкратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае своего возвращения на ринг он нокаутировал бы нынешнего лидера дивизиона - 27-летнего британца Энтони Джошуа.

"Я чувствую, что если бы я вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа. Но, извините, в той позиции, в которой я нахожусь сейчас - в позиции мэра Киева - я не могу этого сделать, хоть и очень скучаю по боксу и дважды в неделю провожу боксерские тренировки", - цитирует Виталия Кличко boxingnews.com.ua.

Напомним, Джошуа нанес поражение младшему брату Виталия - Владимиру Кличко - 28 апреля в Лондоне. Этот поединок стал последним в карьере Владимира Кличко.