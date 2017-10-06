Виталий Кличко: Если бы вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа
13:50, 06 октября 2017Бокс
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Бывший чемпион мира, а теперь мэр Киева заявил, что справился бы с нынешним лидером супертяжелого дивизиона.
Виталий Кличко (справа) верит, что отомстил бы за своего брата / BoxingScene
Бывший трехкратный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае своего возвращения на ринг он нокаутировал бы нынешнего лидера дивизиона - 27-летнего британца Энтони Джошуа.
"Я чувствую, что если бы я вернулся в ринг, я бы нокаутировал Джошуа. Но, извините, в той позиции, в которой я нахожусь сейчас - в позиции мэра Киева - я не могу этого сделать, хоть и очень скучаю по боксу и дважды в неделю провожу боксерские тренировки", - цитирует Виталия Кличко boxingnews.com.ua.
Напомним, Джошуа нанес поражение младшему брату Виталия - Владимиру Кличко - 28 апреля в Лондоне. Этот поединок стал последним в карьере Владимира Кличко.
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