Титульный бой Ломаченко - Ригондо может собрать аншлаг в Нью-Йорке

Почти все билеты на бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо уже проданы, сообщает SportArena со ссылкой на Boxing Scene.

Этот бой вызвал большой ажиотаж в мире бокса.

Читайте такжеЛомаченко поднялся в тройку лучших боксеров мира по версии The RingПромоутер Боб Арум сообщил: «Осталось менее 100 билетов. Это будет самый посещаемый бой в истории Madison Square Garden. Люди уважают историю и понимают, что это будет исторический бой. Такого еще бывало: между собой сразятся два двукратных олимпийских чемпиона. Поэтому, люди хотят это увидеть».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Василий Ломаченко встретится с Гильермо Ригондо. Украинец будет защищать свой титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.