Титульный бой Ломаченко - Ригондо может собрать аншлаг в Нью-Йорке

16:01, 04 октября 2017
Бокс
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В свободной продаже осталось менее 100 билетов.

Ломаченкр и Ригондо сойдутся в ринге 9 декабря / Boxing Scene

Почти все билеты на бой между Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо уже проданы, сообщает SportArena со ссылкой на Boxing Scene.

Этот бой вызвал большой ажиотаж в мире бокса.

Читайте такжеЛомаченко поднялся в тройку лучших боксеров мира по версии The RingПромоутер Боб Арум сообщил: «Осталось менее 100 билетов. Это будет самый посещаемый бой в истории Madison Square Garden. Люди уважают историю и понимают, что это будет исторический бой. Такого еще бывало: между собой сразятся два двукратных олимпийских чемпиона. Поэтому, люди хотят это увидеть».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Василий Ломаченко встретится с Гильермо Ригондо. Украинец будет защищать свой титул чемпиона WBO во втором полулегком весе.

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Теги: #Ломаченко - Ригондо титульный бой#Ломаченко чемпион мира WBO