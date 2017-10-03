Полуфинальный бой боксерской Лиги чемпионов Усик - Бриедис может состояться в январе

Стала известна возможная дата проведения полуфинального поединка турнира WBSS между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBO украинцем Александром Усиком и латвийским чемпионом мира WBC Майрисом Бриедисом,

Встречу этих боксёров планируется организовать 20 января. сообщает Чемпион со ссылкой на латвийское интернет-издание Leta.

Несмотря на то что бой между Усиком и Бриедисом изначально планировалось провести в Берлине, не исключено, что он будет перенесён в Ригу. Организаторы турнира остались впечатлены атмосферой в Риге во время недавнего четвертьфинального боя между Бриедисом и Майком Пересом, в котором латвиец одержал победу.

Ранее, сам Усик одержал победу нокаутом в поединке с Марко Хуком из Германии в 1/4 финала WBSS.

Как сообщал УНИАН, Усия является безоговорочным фаворитом предстоящего поединка. Коэффициент на победу украинца составляет 1.17, тогда как котировки на выигрыш Бриедиса равны 4.5.

Как известно, в регламенте WBSS не предусмотрена ничья.