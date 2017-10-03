Букмекеры назвали фаворита боя между украинцем Усиком и латвийцем Бриедисом

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет следующий бой против латыша Майриса Бриедиса, владеющего поясом WBC. Оба бойца, не знающих поражений на профи-ринге, встретятся в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поединок двух непобедимых чемпионов запланирован на январь 2018 года. Несмотря на то, что точная дата и место боя пока неизвестны, букмекеры уже принимают ставки на предстоящую битву тяжеловесов, сообщает Sport Arena.

По мнению специалистов, украинец является безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу Усика составляет 1.17, тогда как котировки на выигрыш Бриедиса равны 4.5. Как известно, в регламенте WBSS не предусмотрена ничья.

Что касается всего турнира, то Александр Усик идет фаворитом с коэффициентом 1,53. Далее располагаются Майрис Бриедис (6,0), Мурат Гассиев (7,0), Юниэр Дортикос (9,0) и Кшиштоф Влодарчик (101).

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Марко Хука в четвертьфинале турнира, а Майрис Бриедис побил кубинца Майка Переса, выиграв единогласным решением судей.