Украинский боксер Хижняк признан НОК лучшим спортсменом месяца

Национальный олимпийский комитет признал боксера Александра Хижняка лучшим спортсменом сентября в Украине. Его наставник и отец Александр Хижняк-старший получил звание лучшего тренера месяца.

Об этом сообщает официальный сайт НОК.

22-летний полтавчанин Александр Хижняк впервые удостоен высокого признания НОК благодаря великолепному выступлению на чемпионате мира, который состоялся в немецком Гамбурге.

В весовой категории до 75 кг Александр не оставил никаких шансов соперникам и завоевал медаль высшей пробы. Кроме этого, Хижняка признали лучшим боксером турнира среди всех весовых категорий.

Читайте такжеУкраинец Хижняк выиграл чемпионат мира по боксу (видео)Напомним, в июне на домашнем чемпионате Европы Александр стал обладателем «золота» и также получил звание лучшего боксера европейского первенства.

Отметим, что благодаря своим блестящим выступлениям на международной арене талантливый боксер установил рекорд Украины по количеству титулов, завоеванных за 330 дней.

Кроме золотых медалей на взрослом чемпионате мира и Европы, за этот период Александр успел выиграть чемпионат Украины U-22, взрослый чемпионат Украины, а также чемпионат Европы U-22.