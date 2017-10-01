Бриедис победил Переса и стал соперником Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов
01:16, 01 октября 2017Бокс
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Бой продлился 12 раундов и завершился победой латыша по очкам.
klitschko-brothers.com
В Риге завершился поединок 1/4 финала боксерской Лиги чемпионов World Boxing Super Series (WBSS), где местный боксер Майрис Бриедис встречался с кубинцем Майком Пересом и выиграл судейским решением - по очкам, сообщает официальный сайт соревнований.
Бриедис победил единогласным решением судей - 116:110, 115:111 и 114:112.
Кроме выхода в полуфинал Лиги чемпионов, Бриедис также отстоял титулчемпиона мира по версии WBC в тяжелой весовой категории.
Теперь, в полуфинале WBSS он сразится с украинцем Александром Усиком.
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