Бриедис победил Переса и стал соперником Усика в полуфинале боксерской Лиги чемпионов

В Риге завершился поединок 1/4 финала боксерской Лиги чемпионов World Boxing Super Series (WBSS), где местный боксер Майрис Бриедис встречался с кубинцем Майком Пересом и выиграл судейским решением - по очкам, сообщает официальный сайт соревнований.

Бриедис победил единогласным решением судей - 116:110, 115:111 и 114:112.

Кроме выхода в полуфинал Лиги чемпионов, Бриедис также отстоял титулчемпиона мира по версии WBC в тяжелой весовой категории.

Теперь, в полуфинале WBSS он сразится с украинцем Александром Усиком.