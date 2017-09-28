В Киеве состоялся зрелищный турнир по смешанным единоборствам WWFC (видео лучших боев)

27 сентября в киевском Дворце спорта состоялся грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам WWFC 8. В рамках искромётного шоу зрители стали свидетелями 11-ти увлекательных противостояний с участием известных мастеров ММА из Украины, Бразилии, Франции, Люксембурга, Сербии, Молдовы и Кыргызстана, а главным событием вечера стали два боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Турнир вели Сергей Брыль и "Мисс-Украина 2017" Полина Ткач.

Специальным гостем мероприятия стал легенда смешанных боевых единоборств из США Юрайя Фэйбер, который признался, что это его первый визит в Украину.

«Мне очень понравился Киев, это очень красивый город, а ваша кухня просто великолепна. С удовольствием приеду сюда ещё раз в будущем», — сказал Фэйбер.

В рамках вечера решилась судьба двух титулов чемпионов мира. "Черный Волк" Хасан Асхабов провел успешную защиту пояса чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг в поединке против 34-летнего сербского бойца Драгана Пешича.

Завершила вечер дуэль опытного украинского мастера, 34-летнего сумчанина Сергея Гузева и представителя бразильской школы ММА Леандро Биспо, которые оспаривали вакантный титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 84 кг. Уверенная победа - на счету украинского бойца.

Видео лучших боев вечера: